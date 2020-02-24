الأحساء 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة الملك فيصل ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي فعالية بعنوان "يوم المصدر المفتوح" بحضور معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، وذلك في مقر الجامعة بالهفوف.وتهدف هذه الفعالية إلى نشر الوعي بأهمية البرمجيات مفتوحة المصدر ومساهمتها في مختلف المجالات التي منها مجالات الرعاية الطبية، والذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، ومنصات الحاسب، والشبكة العالمية ولا مركزية المواقع الإلكترونية.كما اشتملت الفعالية على ورش عمل هي: الاختراق باستخدام كالي لينكس، لا تكرر نفسك استخدم برنامج انسيبل، المصادر المفتوحة في تعلم الآلة، المصادر المفتوحة في إدارة الكود "البرمجيات المصدرية، لغة البايثون، إضافة إلى معرض مصاحب للتعريف بالبرمجيات مفتوحة المصدر وتعدد استخدامها.// انتهى //13:53ت م0127