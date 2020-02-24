أبها 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسعقدت إدارة التعليم بمحافظة بيشة اليوم، لقاءً تربوياً على مسرح مركز الأمير منصور بن مقرن في الإدارة، بمشاركة 400 مشرف تربوي إلى جانب قيادات الإدارة ومديري مكاتب التعليم .وأكد مدير الإدارة خالد بن عبدالله الغامدي أهمية العمل على تحقيق أهداف الإشراف التربوي و التركيز على نواتج التعلم ومواصلة التهيئة والتدريب على الاختبارات الدولية والسعي لرفع مستوى التحصيل في المدارس و تطوير العمل الإداري في الإدارة .وانتهى اللقاء إلى عدة توصيات من أهمها توحید وتدقيق إحصائيات الإدارة و إيجاد قاعدة الكترونية للبيانات وتكثيف التواصل مع قادة وقائدات المدارس لمعالجة أي عقبات تؤثر في العملية التعليمية .// انتهى //13:54ت م0128