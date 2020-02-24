عام / 400 مشرف تربوي في لقاء بتعليم بيشة
الاثنين 1441/6/30 هـ الموافق 2020/02/24 م واس
أبها 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس
عقدت إدارة التعليم بمحافظة بيشة اليوم، لقاءً تربوياً على مسرح مركز الأمير منصور بن مقرن في الإدارة، بمشاركة 400 مشرف تربوي إلى جانب قيادات الإدارة ومديري مكاتب التعليم .
وأكد مدير الإدارة خالد بن عبدالله الغامدي أهمية العمل على تحقيق أهداف الإشراف التربوي و التركيز على نواتج التعلم ومواصلة التهيئة والتدريب على الاختبارات الدولية والسعي لرفع مستوى التحصيل في المدارس و تطوير العمل الإداري في الإدارة .
وانتهى اللقاء إلى عدة توصيات من أهمها توحید وتدقيق إحصائيات الإدارة و إيجاد قاعدة الكترونية للبيانات وتكثيف التواصل مع قادة وقائدات المدارس لمعالجة أي عقبات تؤثر في العملية التعليمية .
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