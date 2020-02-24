بريدة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي، الأمير الدكتور، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، توقيع عقد شراكة، بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وجائزة محمد بن إبراهيم الخضير، للأداء المتميز، التي تشمل كافة الإدارات التعليمية، بمحافظات المنطقة.ووقع الاتفاقية من جانب التعليم مدير عام تعليم المنطقة محمد بن سليمان الفريح، ومن مجموعة الخضير نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة خالد بن محمد الخضير.وتسعى الاتفاقية، إلى تحقيق أهداف جائزة محمد بن إبراهيم الخضير للأداء المتميز، المنطلقة من مبدأ الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، في تنمية الوطن والمواطن، والرقي بممارسته التربوية، والسمو بأخلاق شرائح المجتمع في جميع الميادين.وتستهدف الجائزة، العاملين في مدارس الإدارات التعليمية بمنطقة القصيم (بنين وبنات) في جـميع مراحلـها (الحكومية والأهلية) ومدارس التربية الخاصة، والمعاهد، والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، والموظفين والموظفات حسب الفئات المستهدفة؛ سعيًا إلى نشر ثقافة التميز، والإبداع، والجودة، والإتقان بين منسوبي الإدارات التعليمية بمنطقة القصيم، وتمكين منسوبي التعليم العام، ومؤسساته، من ممارسة التميز، والارتقاء بمستويات الأداء والإبداع، في المجالات التربوية والتعليمية والإدارية، ورعاية المتميزين في الميدان التعليمي والتربوي، وإبراز إنتاجهم وإبداعهم، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، الرائدة في الجودة والتميز، في كل ما من شأنه تحقيق استدامة التميز، تعزيزاً لمسيرة الإبداع والتميز في المشهد التعليمي، ومشاركةً من قبل رجل الأعمال محمد الخضير ،في دعم تطوير العملية التعليمية في المنطقة، وتعزيز المنافسة الشريفة.ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع، مباركاً لتعليم القصيم توقيع عقد الشراكة مع رجل الأعمال محمد الخضير، مقدماً الشكر والتقدير للخضير؛ على أعماله وبذله للتعليم وجميع القطاعات الأخرى.وأشار سموه إلى أن التعليم إحدى مخرجات المهمة لتطور الأمم, داعياً رجال الأعمال في المنطقة، إلى الدعم والتعاون مع تعليم المنطقة، وخدمة مخرجات التعليم؛ الذي يعود بالنفع والفائدة على وطننا الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود، وأن يوفق الجميع لكل خير.فيما قدم الخضير شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم؛ على اهتمامه وحرصه الدائم، لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، ومنسوبي التعليم بالمنطقة، مشيراً إلى أن ما قدمه ما هو إلا واجب وطني، تجاه هذه البلاد المباركة.كما عبر مدير عام التعليم بمنطقة القصيم، محمد بن سليمان الفريح، عن جزيل شكره وتقديره، لسمو أمير المنطقة؛ على دعمه ووقوفه خلف جميع منجزات وبرامج التعليم في المنطقة، وتأكيده على أهمية تفعيل الشراكات المجتمعية، مع جميع الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، كما قدم شكره لرجل الأعمال محمد الخضير؛ على مشاركاته ومساهماته التعليمية والاجتماعية.حضر التوقيع رئيس مجلس إدارة مجموعة الخضير رجل الأعمال محمد بن إبراهيم الخضير، ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان ، ومساعد مدير عام تعليم المنطقة عبد الرحمن الصمعاني ، ومديرو إدارات التعليم بمحافظات المنطقة , ورئيس مركز الخبراء المهندس عبد العزيز الحديثي.// انتهى //15:04ت م0165