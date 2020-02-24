الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسشارك مجلس الغرف السعودية بجناح ضمن المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في دورته الأولى، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة أمانات المملكة وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.وتهدف مشاركة المجلس في هذا المعرض إلى التعريف بالدور الذي يضطلع به في خدمة المستثمرين المحليين والدوليين والخدمات التي يقدمها والتنسيق مع الغرف التجارية والمهتمين من أصحاب الأعمال بشأن الفرص الاستثمارية التي تستعرضها الأمانات والبلديات، وتبلغ أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية.وضمن فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية اليوم، اتفاقية لتعزيز أُطر التعاون المُشترك بينهما في مجال تنمية فرص الاستثمار بالقطاع البلدي وتسويقها على القطاع الخاص ، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم.ومثل وزارة الشؤون البلدية والقروية في توقيع الاتفاقية المهندس وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المكلف خالد بن محمد الدغيثر، فيما مثل مجلس الغرف السعودية مساعد الأمين العام لشؤون الغرف حمود بن محمد الربعي.وينطلق هذا التعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية مدفوعاً بالأدوار الاستراتيجية لكلا الجهتين، حيث تعمل البلديات من خلال دورها المحوري في إدارة المدن وتمكين التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي ورفع مساهمة قطاع الأعمال بجميع مستوياته ومنشآته عن طرق طرح فرص استثمارية تُمكِن من رفع جودة الحياة في المدن السعودية، فيما يساهم مجلس الغرف السعودية ضمن أدواره المتعددة في تعزيز فرص الاستثمار والتنمية بمختلف مناطق المملكة من خلال تمثيله لقطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية والصناعية على المستوى المحلي والدولي بما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود الاتفاقية العمل والتنسيق المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية للتنظيم والمشاركة في إقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بموضوع الاتفاقية، بما في ذلك مشاركة القطاع البلدي وفرص في الملتقيات والورش التي ينظمها مجلس الغرف السعودية أو الغرف التجارية الصناعية داخل المملكة أو خارجها لتسويق الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات، وتوفير أجنحة لبوابة الاستثمار البلدي "فرص" حال وجود معرض مصاحب، إضافةً لمشاركة المجلس في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، والملتقيات التي ينظمها القطاع البلدي، عن طريق التسويق للملتقى ودعوة المتخصصين من مسؤولي المجلس وقطاع الأعمال للمشاركة في المعرض والورش المصاحبة للملتقى.كما سيعمل الطرفان على إقامة ورش وتصور لخارطة استثمارية كاملة للفرص، والتوعية بآليات الاستثمار البلدي والفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات، فضلاً عن دعم الجهود بين القطاع البلدي والغرف التجارية والصناعية بمدن ومحافظات المملكة، للعمل على دراسة وضع آلية فرص استثمارية لإطلاق مراكز للمعارض والمؤتمرات في مدن ومحافظات المملكة، والمشاركة في الإعلان عن الخدمات والبرامج الخاصة بالجهتين، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات وتتوافق مع اهتمامات قطاع الأعمال، وذلك بواسطة المنصات الإلكترونية لكل منهما، إضافةً إلى تَبادُل البحوث والدراسات والمسوحات الإحصائية والتقارير والمعلومات المتعلقة بقطاع الأعمال، ومقترحات لفرص استثمارية تتوافق مع اهتمامات هذا القطاع، وتحقق أهداف تنمية المدن.ولتنفيذ بنود هذه الاتفاقية سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية لتفعيل مجالات التعاون التي نصت عليها الاتفاقية وإعداد خطة عمل مفصلة ورفع تقارير دورية بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //15:06ت م0166