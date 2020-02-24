الدمام 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسرعى صاحب السموّ الملكي، الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن جلوي،أمس، ختام النسخة الثالثة من مهرجان الشرقية للخيل العربية، وذلك بمقر المهرجان بشاطئ المارينا بمدينة الدمام.وفور وصول سموه لمقر الحفل، عزف السلام الملكي ، ثم تجول سموه على أركان المهرجان، وزار مرسم منيفة، والأركان المشاركة في المهرجان.ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- بتنمية القطاع الرياضي، ودعمها الكريم و المتواصل للأنشطة الرياضية، لا سيما الأنشطة التي ترتبط بتاريخ و ثقافة المملكة ، مؤكداً أن رياضة الفروسية شهدت تطوراً متسارعاً، وحظيت بدعم لا محدود، مبيناً أن الخيل العربية تحظى باهتمام منقطع النظير، لما لها من مزايا وخصائص تميزها عن بقية أنواع الخيول، معرباً عن أمله في استضافة المنطقة الشرقية لمزيد من الفعاليات والمنافسات الرياضية، ومنها المنافسات المعنية بالخيول، مشيداً بما حققه المهرجان خلال الفترات السابقة من نجاحات متتالية ، متمنياً لهم مزيداً من النجاحات .من جهته عبر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان خالد بن حسن القحطاني، عن شكره وامتنانه لدعم ورعاية سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، مؤكداً أن الدعم الكريم كان سبباً رئيسياً في نجاح المهرجان، ومواصلة تميزه، واستحداث عدد من الفعاليات والبرامج المصاحبة .ولفت إلى أن المهرجان يراعي قيم المسؤولية الاجتماعية عبر شراكة مع عدد من الجهات غير الربحية ، مثمناً رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لحفل الختام المهرجان، مبيناً أن هذا يدفع اللجنة المنظمة لبذل المزيد في النسخ القادمة بمشيئة الله.// انتهى //15:09ت م0167