بريدة30 جمادى الآخرة1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن مثل هذه الحملة التوعوية "حياتك أهم" ، تساعد على حفظ الأرواح البشرية ، وتقديم الثواب قبل العقاب ، لأن أغلى ما لدينا في هذه البلاد أرواح أبنائنا وبناتنا.جاء ذلك في كلمة سمو أمير منطقة القصيم خلال تدشينه اليوم في المدخل الرئيسي لمقر الإمارة ، حملة "حياتك أهم" التي ينفذها مرور القصيم بالتعاون مع إمارة المنطقة ، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وستستمر لمدة أسبوعين ، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى أطياف المجتمع في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.وأشار سموه إلى أن هذه الحملة ابتكر فيها فكرة جديدة لأول مره تحصل لدينا في المملكة العربية السعودية ، بأن يكون هناك جوائز للسائقين المثاليين والسائقات المثاليات ، متمنياً أن يعطي عنصر التحفيز وشكر السائقين والسائقات المثاليات بعد أكبر ونفع أشمل.وقال سموه : إن الدولة بتعليماتها ليست لها هدف في استقطاع مبالغ من قائد المركبة المخالف ومعاقبته بمخالفات ، وإنما الهدف هو الحرص على حياة أبنائنا ، وأن يكون لدى الإنسان الانضباط الذاتي النابع من ضمير الإنسان ، حيث انتشر للأسف لدينا في المملكة بشكل كبير استخدام الجوال أثناء القيادة ، إذ أن هذا ليس خطراً فقط على السائق وإنما خطره سيكون على من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله لأنه سيكون هناك أطفال وأبرياء سيحصل حين غفلته بالسيارة إلى حوادث شنيعة تدمر حياة بريئة.وأضاف سمو الأمير فيصل بن مشعل أن مرور منطقة القصيم جهزت عدة أمثلة مما حصل من مآسي وأحداث في هذا الأمر لأنه هناك الكثير من المعاقين في المستشفيات ومراكز التأهيل الذين أصيبوا من جراء الحوادث التي كان سببها استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة ، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل شر ومكروه ، شاكراً مدير مرور منطقة القصيم العميد صالح العواجي وزملائه على الجهود الكبيرة التي بذلوها وحرصهم أن تخرج هذه الحملة بمهنية عالية ، موصياَ أن يكون لها الديمومة والشمولية وتستمر أكثر في عدد من القطاعات منها التعليم والجامعة والمرافق الصحية والطرق ، لنذكر أن استخدام الجوال أثناء القيادة بأنها عادة سيئة ومميتة ، مرحباً بمدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد البسامي ، مثنياً على متابعته الدائمة لكل ما يخدم جانب التوعية.وتجول سمو أمير المنطقة في المعرض المصاحب للحملة التي سيشملها مجموعة من البرامج والفعاليات.بعد ذلك دشن سموه جائزة السائق المثالي ومركبات المرور السرية الحديثة ، كما اطلع على فيديو الحملة التوعوي التي نفذته مرور المنطقة ، إثر ذلك أطلق سموه المسيرة التوعوية للحملة.من جانبه قدم مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة اللواء محمد البسامي ، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تدشينه هذه الحملة التوعوية لقائدي المركبات ، منوهاً بجهود سموه ومتابعته لكل ما يخدم عمل رجال المرور ، مشيراً إلى أن إطلاق الحملة يأتي لخفض معدلات حوادث السير , عاداً استخدام الأجهزة الذكية أثناء القيادة من أهم أسباب حوادث السيارات ، سائلاً الله أن يحفظ لنا قادتنا وقيادتنا وأن يحفظ الجميع من شر الحوادث المروية.حضر التدشين وكلاء الإمارة وعدد من مدراء الجهات الحكومية المعنية من مدنيين وعسكريين.// انتهى //15:16ت م0172