الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واستقام يومي غد وبعد غدٍ منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنطقة آسيان (جنوب شرق آسيا) في كأس الاتحاد الآسيوي 2020.وتقام غداً أربع مباريات في المجموعتين السادسة والسابعة، بينما تجري يوم الأربعاء مباراتين في المجموعة الثامنة.ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة آسيان صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.ففي المجموعة السادسة يأمل هوانغ يونايتد السنغافوري تعزيز صدارته عندما يستقبل غداً نظيره هوتشي منه الفيتنامي على ستاد جالان بيسار في سنغافورة, ويلتقي في المباراة الثانية يانغون يونايتد من ميانمار مع ضيفه لاو تويوتا من لاوس على ستاد ثوونا في يانغون.ويتصدر هوانغ يونايتد ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من هوتشي منه ويانغون يونايتد، في حين لا زال رصيد لاو تويوتا خالياً من النقاط.وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 10 مارس، حيث يلتقي يانغون يونايتد مع هوانغ يونايتد في يانغون، وهوتشي منه مع لاو تويوتا في هوتشي منه.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز هوانغ يونايتد على لاو تويوتا 3-1 في فينتيان وتعادل يانغون يونايتد مع هوتشي منه 1-1 في يانغون.المجموعة السابعةوفي المجموعة السابعة يتطلع نادي سيريز نيغروس الفلبيني لتحقيق فوزه الثاني على التوالي ومواصلة الصدارة عندما يواجه ضيفه ثان كوانغ نينه الفيتنامي يوم الثلاثاء على ستاد ريزال ميموريال في مانيلا.ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً بالي يونايتد الإندونيسي خارج ملعبه مع برياه خان ريتش سفاي رينغ الكمبودي على الستاد الوطني الأولمبي في فنوم بينه.ويتصدر سيريز نيغروس ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام بالي يونايتد، في حين لا زال رصيد ثان كوانغ نينه وسفاي رينغ خالياً من النقاط.وتقام الجولة الثالثة يوم الأربعاء 11 آذار/مارس المقبل، حيث يلتقي سيريز نيغروس مع بالي يونايتد في مانيلا، وسفاي رينغ مع ثان كوانغ نينه في فنوم بينه.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز سيريز نيغروس على سفاي رينغ 4-0 في مانيلا، وبالي يونايتد على ثان كوانغ نينه 4-1 في بالي.وفي المجموعة الثامنة يلتقي فريق كايا ايلويلو الفلبيني بعد غدٍ الأربعاء مع ضيفه تامبنيز روفرز السنغافوري على ستاد ريزال ميموريال في مانيلا, كما يلتقي ضمن المجموعة ذاتها ماكاسار الأندونيسي وشان يونايتد من ميانمار على ستاد ماديا في جاكرتا.ويتصدر كايا ايلويلو ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام تامبنيز روفرز، في حين لا زال رصيد ماكاسار وشان يونايتد خالياً من النقاط.وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 10 مارس، حيث يلتقي ماكاسار مع كايا ايلويلو في جاكرتا، وتامبنيز روفرز مع شان يونايتد في سنغافورة.وكانت الجولة الأولى شهدت فوز كايا ايلويلو على شان يونايتد 2-0 في يانغون وتامبنيز روفرز على ماكاسار 2-1 في سنغافورة.// انتهى //15:17ت م0173