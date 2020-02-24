نجران 30 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسثمّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مبادرة مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، في إحياء منتدى لاكتشاف المواهب الاجتماعية في خدمة العمل الاجتماعي بالمنطقة، مؤكدًا أهميته في تعزيز الأنشطة المجتمعية، وإذكاء روح المنافسة بين المؤسسات المعنية.جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله، عضو مجلس الأمناء بالجائزة ونائب اللجنة التنفيذية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران.وأشاد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما صنعته الجائزة في إثراء النشاط الاجتماعي، بدعم التميّز محليًّا ودوليًّا، وترسيخ ثقافة العمل الخيري والإنساني والتطوعي، منوهًا بالمشاركة الفعالة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، في تعزيز التلاحم والتسامح والتكاتف بين أفراد المجتمع.وتسلّم سموه في ختام اللقاء هدية، عبارة عن نسخة من المصحف الشريف.//انتهى//15:17ت م0174