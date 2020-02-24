جدة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسنظمت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة ممثلة في وحدة السلامة والصحة المهنية التابعة لوكالة الكلية لخدمات المتدربين بالتعاون والتنسيق مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة اليوم, محاضرة توعوية عن أخطار أمراض كورونا.وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي أن إدارة الكلية قامت بالتنسيق المسبق لهذه المحاضرة مع الشؤون الصحية لمرض كورونا وذلك لنشر التوعية الازمة بخصوص هذا المرض داخل الكلية.من جانبه تطرق الدكتور علي محمد الشربيني خلال المحاضرة لفيروسات كورونا أو الفيروسات المكللة التي تُعد عائلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مجموعة من الأمراض بدءاً من نزلة البرد إلى السارس.واستعرض مسببات هذا الفيروس, مبيناً أن هناك معلومات محدودة جداً حول انتقال فيروس كورونا الجديد للبشر ، حيث يمكن أن ينتقل الفيروس بين البشر من المخالطين في الأسر أو داخل الوحدات الصحية ، وقد لوحظ انتقال المرض من الإنسان إلى الإنسان في بعض الحالات, مشيراً إلى أن انتقال العدوى لم يصل إلى مستوى خطير جداً لدرجة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر في الشارع.وأضاف أن أعراض المرض تشتمل على الحمى والسعال وضيق التنفس, منوهاً بأن هذا الفيروس يختلف عن الفيروسات الأخرى التي أصابت البشر ، وسببت لهم الأمراض.ولفت الدكتور الشربيني الانتباه إلى أن الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للوقاية من كورونا هي : الإكثار من غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام مطهر لليدين وتجنب ملامسة العين والأنف، بالإضافة إلى تجنب مخالطة الشخص المصاب عن قرب ، مشدداً على أن المملكة لم تسجل ولله الحمد أي حالة بهذا الفيروس الجديد حتى الآن.// انتهى //15:22ت م0177