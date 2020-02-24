محايل 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 21 فبراير 2020 م واستفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم، مركز " السعيدة " التابع للمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته .واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية لشرح من رئيس المركز عمر بن مشبب حسان عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية، واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات، كما التقى أهالي المركز ، مستمعاً لاحتياجاتهم الخدمية ، كما زار الشرطة ، والزراعة ، ومكتب خدمات البلدية .وأكد محافظ محايل أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة.// انتهى //15:23ت م0178