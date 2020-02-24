بريدة 30 جمادى الآخرة1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، مؤسس مرصد القصيم الفلكي عبدالرحمن بن محمد الراجحي، ومشغل المرصد عبدالله الراجحي ، بمناسبة البدء بالمرحلة الثانية لإنشاء الصالة والقبة الفلكية وإدارة المرصد داخل محافظة البكيرية.واطلع سمو أمير منطقة القصيم من خلال التقرير السنوي للمرصد لعام 1440هـ على ما تم إنجازه وتحقيقه من خدمات قدمها المرصد الذي يرصد الأهلة القمرية ، مباركاً سموه البدء في بالعمل بالمرحلة الثانية لتشغيل هذا المعلم الذي يعد من معالم المنطقة , مشيداً سموه بهذا التعاون القائم بين بلدية ومحافظة البكيرية لدعم مرصد القصيم الفلكي ولإقامة هذا المشروع الهام الذي يهتم بإحياء السنة من خلال الترائي, سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل نجاح وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم تحت ظل قيادتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح.وعبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهات سموه بشأن هذا المشروع ، الذي سيكون بإذن الله إضافة لمنطقة القصيم عامة، ولمحافظة البكيرية خاصة، منوهين بدعم سموه الدائم لكل ما من شأنه خدمة منطقة القصيم ورقيها، سائلين الله أن يحقق هذا المرصد أهدافه، وأن يكون رافداً لكل المهتمين برصد الأهلة، وإحياء سنة الترائي.حضر الاستقبال محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة ، ورئيس بلدية البكيرية يوسف الخليفة.// انتهى //15:23ت م0179