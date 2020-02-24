الاحساء 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأمّنت جمعية البر بمحافظة الأحساء، خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري 2020م، احتياجات 3874 أسرة مستفيدة من المواد الغذائية عبر بطاقة (منافذ السعودية) الإلكترونية بالتعاون مع 5 مراكز تجارية كبرى بالمحافظة.وأوضح مدير إدارة الشراكات والإعلام بالجمعية وليد بن خالد البوسيف، أن الجمعية أودعت أكثر من مليوني ريال في بطاقات المستفيدين خلال تلك الفترة عن طريق الإدارة العامة للجمعية والمراكز التابعة للجمعية (المزروعية، المبرز، الفيصلية، الشعبة، الصالحية، المطيرفي، حي الملك فهد)، مؤكداً حرص الجمعية على تأمين جميع احتياجات الأسر المستفيدة وفق اختياراتهم من الأصناف التي تناسبهم من المواد الغذائية.وأشار إلى أن بطاقة منافذ تتيح للمستفيد شراء احتياجاته لأكثر من مرة من أي المراكز التجارية الخمسة المتعاونة مع الجمعية في هذا المشروع وذلك بعد شحنها بالمبلغ المخصص لكل أسرة إلكترونياً.من جهته، أكد أمين عام الجمعية المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر سعي الجمعية لتأمين حياة كريمة لمستفيديها من خلال هذه البطاقات التي تمكنهم من صرف مستحقاتهم دون مراجعة الجمعية والمراكز التابعة لها على مدار العام، مقدماً شكره للداعمين من أهل الخير على ما يبذلونه لإنجاح مشاريع الجمعية وتأمين احتياجات المستفيدين.// انتهى//16:31ت م0227