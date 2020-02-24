الباحة 30 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس فريق معهد الإدارة العامة الاستشاري لتطوير إجراءات العمل بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها سعد القرني وأعضاء الفريق.وفي بداية الاستقبال رحب سموّه بالقرني ومرافقيه ، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.وأشاد سموّ أمير الباحة بجهود المعهد في تأهيل وتدريب موظفي الدولة والتنمية الإدارية للمؤسسات الحكومية في جميع المجالات في ظل دعم حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - وتحقيقاَ لرؤية المملكة ٢٠٣٠.من جهته استعرض القرني أهم البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد لتطوير أداء الموظف الحكومي ، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة احمد بن صالح السياري.// انتهى //16:37ت م0229