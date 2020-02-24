عام / سمو أمير الباحة يستقبل رئيس فريق معهد الإدارة العامة لتطوير إجراءات العمل بإمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة
الاثنين 1441/6/30 هـ الموافق 2020/02/24 م واس
الباحة 30 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس فريق معهد الإدارة العامة الاستشاري لتطوير إجراءات العمل بديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها سعد القرني وأعضاء الفريق.
وفي بداية الاستقبال رحب سموّه بالقرني ومرافقيه ، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.
وأشاد سموّ أمير الباحة بجهود المعهد في تأهيل وتدريب موظفي الدولة والتنمية الإدارية للمؤسسات الحكومية في جميع المجالات في ظل دعم حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - وتحقيقاَ لرؤية المملكة ٢٠٣٠.
من جهته استعرض القرني أهم البرامج التدريبية التي ينفذها المعهد لتطوير أداء الموظف الحكومي ، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة احمد بن صالح السياري.
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16:37ت م
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