مكة المكرمة 29 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 23 فبراير 2020 م واسأعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، عن مسابقة الرسم على الجداريات وتشكيل الحروف العربية، ضمن فعالية النحت والمجسمات الجمالية لملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار (كيف نكون قدوة بلغة القرآن) والمقامة بحديقة دقم الوبر بمكة المكرمة.وأوضح مدير عام إدارة الخدمات الاجتماعية بالأمانة المهندس رائد سمرقندي، بأن المسابقة عامة لجميع الفنانين و الفنانات و الخطاطين والخطاطات الهواة والمحترفين، مشيراً الى أن لجنة التحكيم بالمسابقة وضعت شروطاً للمشاركة تتمثل في أرسال اسكتش للرسمة التي سيتم تنفيذها مع العلم أن مقاس كل جدار 2 متر * 2 متر، وأن يراعى في اسكتش المشاركة تشكيل الحروف العربية، مبيناً بأنه سوف يتم استبعاد الاسكتشات التي تخالف الشروط والتي لا تحتوي على رسم الحروف العربية، مشيراً بأن الأمانة خصصت جوائز مالية قيمة للمراكز الأربعة الأولى، وتكريم باقي المشاركين بدروع وشهادات شكر.// انتهى //16:44ت م0235