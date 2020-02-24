المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسوقعت جامعة طيبة وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، مذكرة تفاهم بهدف تحقيق تعاون مثمر فيما بينهما، وذلك في مجالات التدريب، والتعاون، والدراسات المتعلقة في مجال الإعاقة، والتثقيف المجتمعي .ومثل جامعة طيبة في التوقيع معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن قبلان السراني، فيما مثل جمعية الأطفال ذوي الإعاقة المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد التميمي.وأوضح معالي مدير جامعة طيبة أن الجامعة تسعى إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق رسالة الجامعة والمنافع المتبادلة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، بما يحقق رؤية المملكة 2030، مضيفا بأن الجامعة حريصة على تعزيز التعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، بحيث تعود بالفائدة على الأطفال ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة الغالية، من خلال الخدمات التي تقدمها جامعة طيبة وجمعية الأطفال، والقيام بتوعية المجتمع عن الإعاقة، وكيفية التعامل معها.وبين معاليه أن الطرفين اتفقا على التعاون في تبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والمهتمين من الطرفين، والتعاون المشترك في مجل التدريب والتأهيل وفق أهداف المؤسسين، وكذلك التعاون المشترك في مجال الابتكار، وتعزيز التعاون في التأليف والترجمة في مجال الإعاقة، وأيضا التعاون في تنظيم الملتقيات والندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة في الإعاقة، وإقامة المشاريع البحثة المشتركة التي تخدم ذوي الإعاقة.//انتهى//16:48ت م0237