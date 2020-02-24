عرعر 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية بعرعر اليوم، اجتماع الجمعية العمومية للجمعية, وذلك بقاعة الاجتماعات بإمارة المنطقة .وناقش المجلس تقرير أعمال الجمعية السنوي والذي تضمن أهم المناشط والبرامج التي نُفذت خلال الفترة الماضية والإجراءات التي اتخذتها أمانة الجمعية لتنفيذ العديد من البرامج الخيرية ، كما ناقش المجلس مؤشرات أداء الجمعية والمشاريع المنفذة والخطة الاستراتيجية للجمعية ، كما جرى خلال اجتماع الجمعية العمومية انتخاب واختيار أعضاء مجلس الإدارة الجديدوبارك سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان انتخاب مجلس الإدارة واعتماد التشكيل الجديد , لافتا سموه النظر إلى أهمية تقديم نموذج تطويري للجمعيات الخيرية وفق توجهات ومستهدفات والتزامات رؤية 2030، ومنها رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي إلى 5% ، منوها سموه بالدعم الذي يحظى به القطاع غير الربحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -// انتهى //16:51ت م0240