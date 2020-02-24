الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسثمن سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح مشاركة المملكة الفعالة في احتفالات الكويت الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي, مشيراً إلى أن تلك المشاركة تعكس روح الترابط بين البلدين الشقيقين.وأكد الشيخ علي الخالد أن الكويت والمملكة تربطهما الأخوة الراسخة, لافتاً إلى دورهما في استقرار المنطقة وعملهما مع المتغيرات المتسارعة بكل حكمة وبوتيرة عالية في جميع المجالات والأصعدة كافة.وأعرب السفير الصباح عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم لما أبدوه من مشاعر أخوية متينة تجاه احتفالات الكويت الوطنية .// انتهى //17:43ت م0257