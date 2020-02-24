عمّان 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسأكدت السلطات الأردنية اليوم خلو البلاد من الإصابات بفيروس كورونا.وقال مدير مستشفى البشير الحكومي الدكتور محمود زريقات: إن 5 أشخاص يخضعون حالياً للحجر الصحي في قسم الكورونا بالمستشفى، جميعهم أردنيون قادمون من الصين في أوقات مختلفة.وأضاف في تصريحات صحفية أن الفحوصات الطبية تشير إلى خلوهم من الفيروس، وهم حالياً يكملون مدة الحجر الصحي لمدة 14 يوما، وسيغادرون المستشفى بعد إنهاء المدة.// انتهى //17:48ت م0258