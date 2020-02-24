عمّان 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للمرأة العسكرية والنوع الاجتماعي في القطاع الأمني، بمشاركة ممثلي قيادات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والأمم المتحدة، والأجهزة الأمنية الأردنية.ويهدف المؤتمر - الذي يستمر يومين - إلى إبراز دور المرأة وإيجاد فرص متكافئة وزيادة التعاون بين حلف الناتو والأجهزة الأمنية الأردنية لدعم المرأة العسكرية في جميع المجالات.//انتهى//17:49ت م0259