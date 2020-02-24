ابو ظبي 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسفاز الأسترالي كايليب إيوان اليوم في المرحلة الثانية من طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية، وتصدر الترتيب العام بعد منافسة مثيرة في الأمتار الأخيرة مع الإيرلندي سام بينيت.وقطع الدراج إيوان مسافة المرحلة البالغة 168 كلم وتخللها الصعود إلى جبل حتا في دبي، في 4 ساعات و18 دقيقة و16 ثانية، متفوقا بفارق ثانيتين على بينيت، وأربع ثوانٍ على الفرنسي آرنو ديمارى .وتصدر إيوان الترتيب العام بتوقيت 7 ساعات و47 دقيقة و19 ثانية، متقدما بفارق 12 ثانية عن بينيت الثاني، و16 ثانية عن ديمار الثالث.وستكون المرحلة الثالثة جبلية أيضا وتقام بين المرموم في دبي وجبل حفيت بمدينة العين، وتمتد لمسافة 184 كلم.// انتهى //17:54ت م0260