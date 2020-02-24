ثقافي / "إدراج اللغة الصينية" حلقة نقاش بجامعة الأمير سطام بالخرج الأربعاء القادم
الاثنين 1441/6/30 هـ الموافق 2020/02/24 م واس
السيح 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس
تقيم عمادة السنة التحضيرية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأربعاء القادم ، حلقة نقاش بعنوان "إدراج مقرر اللغة الصينية بالجامعة" وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.
وتأتي حلقة النقاش التي يشارك فيها عدد من طلاب كليات الجامعة ، تعزيزاً لإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية التي ستسهم في التنوع الثقافي للطلاب وفق أهداف رؤية المملكة 2030 .
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17:56ت م
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