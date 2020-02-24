السيح 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واستقيم عمادة السنة التحضيرية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأربعاء القادم ، حلقة نقاش بعنوان "إدراج مقرر اللغة الصينية بالجامعة" وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.وتأتي حلقة النقاش التي يشارك فيها عدد من طلاب كليات الجامعة ، تعزيزاً لإدراج اللغة الصينية في المناهج الدراسية التي ستسهم في التنوع الثقافي للطلاب وفق أهداف رؤية المملكة 2030 .// انتهى //17:56ت م0261