الكويت 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسيسعى كل من القادسية الكويتي وضيفه ظفار العماني إلى الانفراد بصدارة المجموعة الثالثة عندما يلتقيان غدًا الثلاثاء على ملعب جابر الدولي في الجولة الثانية ضمن دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وحقق الفريقان انطلاقة جيدة، إذ عاد القادسية من رحلته إلى البحرين بانتصار على الرفاع 2-1، فيما تغلّب ظفار على ضيفه الجزيرة الأردني 1-صفر ليحصد الفائزان أول ثلاث نقاط لهما وضعتهما على قمة المجموعة.وضمن الجولة نفسها، يحلّ الرفاع ضيفا على الجزيرة في عمّان .// انتهى //18:09ت م0262