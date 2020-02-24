الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسوقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بمركز الرعاية النهارية لحالات التوحد والجمعية السعودية للتربية الخاصة التابعة لجامعة الملك سعود "جمعية جستر" اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بين الجهتين لخدمة 58 حالة من ذوي اضطراب التوحد، وتطوير 137 من الكادر العامل معهم في عدد من المجالات .ووقع الاتفاقية من جانب فرع العمل والتنمية بالرياض مديرة مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد هدى الحيدر، ومن جانب الجمعية السعودية للتربية الخاصة مدير الجمعية في منطقة الرياض مازن حمود المزيني، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة علي القباني، وعدد من القيادات التنفيذية في الجهتين ومنسوبيها.وأوضحت الحيدر أن الاتفاقية تنص على تبادل الخدمات والخبرات بين الجهتين، والتعاون المشترك فيما يخص تنفيذ الدورات التطويرية والفعاليات والأنشطة المقامة ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الكوادر المتخصصة لدى الطرفين بما تقتضيه المصلحة العامة لتحقيق الشراكة المجتمعية ، ولنشر الرسالة السامية لكل من المركز والجمعية في المجتمع بما يعود بالنفع والفائدة على هذه الفئة الغالية على قلوبنا من أطفال اضطراب ذوي التوحد وأسرهم، وبما يسهم في الوصول للأهداف المشتركة والمرجوة من هذه الاتفاقية.// انتهى //18:12ت م0263