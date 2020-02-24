ميلانو 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واساقترحت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إقامة مباريات المسابقة بدون جمهور في المناطق المتضررة من انتشار فيروس كورونا شمالي البلاد .وطالب رئيس الرابطة باولو دالبينو اليوم الحكومة الإيطالية اقترح فيه عدم تعليق مباريات المسابقة في المناطق المتضررة وإقامتها بدون جمهور .وأضاف دالبينو أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على جدول مباريات الدوري حتى بدء بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في يونيو المقبل.// انتهى //18:23ت م0265