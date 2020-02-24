رياضي / رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تقترح إقامة المباريات بدون جمهور بسبب فيروس كورونا
الاثنين 1441/6/30 هـ الموافق 2020/02/24 م واس
ميلانو 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس
اقترحت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إقامة مباريات المسابقة بدون جمهور في المناطق المتضررة من انتشار فيروس كورونا شمالي البلاد .
وطالب رئيس الرابطة باولو دالبينو اليوم الحكومة الإيطالية اقترح فيه عدم تعليق مباريات المسابقة في المناطق المتضررة وإقامتها بدون جمهور .
وأضاف دالبينو أن هذا الإجراء ضروري للحفاظ على جدول مباريات الدوري حتى بدء بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) في يونيو المقبل.
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18:23ت م
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