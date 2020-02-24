عام / جامعة الباحة تنظم برنامج ضوابط الاختبارات المقالية والموضوعية
الاثنين 1441/6/30 هـ الموافق 2020/02/24 م واس
الباحة 29 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020م واس
تنظم وكالة جامعة الباحة للتطوير والجودة ممثلةً في إدارة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس غداً، البرنامج التدريبي " ضوابط الاختبارات المقالية والموضوعية " ، وذلك بقاعة التدريب بكلية العلوم والآداب ببلجرشي.
وستقدم البرنامج الدكتور فوزية العساف وذلك خلال الفترة الصباحية ، والتي تستهدف النساء فقط ، فيما دعت الجامعة الراغبات في حضور البرنامج التسجيل عبر منصة مهاراتي.
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18:30ت م
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