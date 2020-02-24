الباحة 29 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 24 فبراير 2020م واستنظم وكالة جامعة الباحة للتطوير والجودة ممثلةً في إدارة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس غداً، البرنامج التدريبي " ضوابط الاختبارات المقالية والموضوعية " ، وذلك بقاعة التدريب بكلية العلوم والآداب ببلجرشي.‏‬وستقدم البرنامج الدكتور فوزية العساف وذلك خلال الفترة الصباحية ، والتي تستهدف النساء فقط ، فيما دعت الجامعة الراغبات في حضور البرنامج التسجيل عبر منصة مهاراتي.// انتهى //18:30ت م0267