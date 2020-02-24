عمّان 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسحقق لاعبا المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي نور الخضراوي وعبدالعزيز أبو شليبي، الفوز في افتتاح منافسات التصفيات الأولمبية لمنطقة غرب آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، التي انطلقت اليوم بالأردن.وفاز اللاعب الخضراوي المصنف الأول في التصفيات في المجوعة " A " ، على اللاعب الكويتي إبراهيم الحسن 4-1 ، كما تمكن اللاعب أبو شليبي المصنف الثالث في التصفيات في المجموعة " C " من الفوز على اللاعب اليمني إبراهيم جبران 4 -0.وتشهد التصفيات مشاركة 31 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة هي : المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت، عمان، لبنان، سوريا، قطر، اليمن، العراق، فلسطين، بالاضافة إلى الأردن المستضيف، إذ تم تقسيم اللاعبين إلى 5 مجموعات واللاعبات إلى 3 مجموعات.// انتهى //18:32ت م0268