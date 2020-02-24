جنيف 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، معالي وزير خارجية آيسلندا غودلوغور ثور ثاردارسون، وذلك على هامش رئاسة سموه وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان .وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:24ت م0284