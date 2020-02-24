الخرطوم 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسالتقى نائب رئيس اللجنة الأولمبية السودانية عبد الرحمن السلاوي اليوم برئيس الاتحاد العربي للرماية المهندس دعيج خلف العتيبي الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأكد العتيبي خلال اللقاء جاهزية الاتحاد لفتح آفاق تعاون وشراكة مع اللجنة الأولمبية السودانية في عدد من البرامج الهادفة التي تخدم الرياضة من خلال قيام العديد من الفعاليات المشتركة، مشيدًا بالجهود المقدَّرة والمبذولة التي تقوم بها اللجنة الأولمبية السودانية.من جانبه أعرب رئيس الاتحاد السوداني للرماية العميد الدكتور سيف الدين ميرغني عن سعادته بزيارة رئيس الاتحاد العربي للرماية للسودان، مبينًا أن الزيارة سانحة للتباحث مع قيادات اللجنة الأولمبية السودانية بهدف التطوير والارتقاء بالمنشط .// انتهى //19:25ت م0286