جنيف 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسشدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم أن على العالم أن يبذل المزيد من الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وأن عليه الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل".وقال غيبريسوس إن المنظمة لا تعتبر أن الفيروس الذي أسفر انتشاره عن وفاة أكثر من 2600 شخص وصل إلى مرحلة وباء عالمي، لكنه أشار إلى أن على دول العالم "القيام بكل ما هو ممكن للاستعداد لوباء عالمي حتمل".// انتهى //19:27ت م0288