الموصل 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسلقي أربعة من رجال الشرطة العراقية مصرعهم بانفجار وقع في إحدى قرى جنوب الموصل .وأوضحت الشرطة العراقية بمحافظة نينوى أن دراجة نارية مفخخة انفجرت اليوم على دورية للشرطة المحلية في قرية قبر العبد ضمن ناحية حمام العليل جنوب الموصل ما أسفر عن مقتل ضابط في شرطة الناحية برتبة نقيب وثلاثة من مرافقيه، مشيرًا إلى أنه تم تسليم جثثهم لدائرة الطب العدلي في الموصل.// انتهى //19:56ت م0294