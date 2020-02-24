المنامة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني اليوم بسفير باكستان لدى البحرين أفضال محمود الذي نقل رسالة خطية موجهة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تتضمن دعوة لزيارة باكستان.كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وما تشهده من تطور ونماء في المجالات كافة.// انتهى //19:57ت م0295