الخرطوم 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاجتماع الخاص بالتصديق على بروتوكولات الهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد" حول حرية حركة الأشخاص.وأعلن وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة الطريفي إدريس خلال خطابه في الاجتماع انطلاق عمل التوقيع على بروتوكول الإيقاد لحرية حركة الأشخاص بين دول إقليم الإيقاد، مؤكدًا أن حضور الاجتماعات والتوقيع على البروتوكول خطوة في اتجاه التكامل الإقليمي مستقبلا.وأضاف أن هذا البروتوكول يهدف للتصديق على حرية التنقل داخل الإقليم وإزالة القيود عن مواطني دول الإيقاد من أجل تحقيق الاندماج القاري، شرط الحصول على التأشيرة والتمتع بالإقامة والعمل.وأكد دفع الله أن السودان يعمل بجد وإخلاص من أجل التكامل الإقليمي ويدعم التجارة الإقليمية لمصلحة المواطنين، مضيفا أن السودان بحكم موقعه الجغرافي تلتقي فيه طرق التنقل حول القارة من الاتجاهات الأربع، لافتاً النظر إلى ضرورة الاهتداء والاستفادة من التجارب الإقليمية الأخرى كالايكواس، الكوميسا، تجمع دول شرق إفريقيا.// انتهى //19:58ت م0296