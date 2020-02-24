جيزان 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسعقدت اللجنة الاستشارية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم اجتماعها السادس عشر لمناقشة عدد من المحاور التي تهم الميدان التعليمي برئاسة المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي وأعضاء اللجنة، وذلك بمقر مركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها العديد من المحاور كالتحول نحو التعليم الرقمي في المدارس من خلال العديد من البرامج كبوابة المستقبل، كما ناقشت دعم العمل التطوعي في الميدان وزيادة عدد المتطوعين من منسوبي التعليم في البرامج والمناسبات الوطنية والاجتماعية .وأكد الدكتور أبوهادي أن الاجتماع يهدف لمناقشة العديد من البرامج والمبادرات مع الإدارات المنفذة لها ومعرفة مراحل تنفيذها والعمل على حل الصعوبات إن وجدت ، موضحاً أن التحول الرقمي بالمدارس يعد أحد المسارات التي تحظى باهتمام الإدارة في إطار سعيها لتحسين جودة التعليم وتعدد مصادره وتوفير الوقت والجهد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.وأضاف أن المؤسسة التعليمية تضم الشريحة الأكبر من الشباب والشابات الذين يمثلون مستقبل الوطن الذي ينبغي الاهتمام به وغرس القيم الإسلامية فيه والذي يعد التطوع أحد أهم القيم التي تبنتها رؤية المملكة وحرصت على زيادة أعداد المتطوعين من خلال التعاون بين المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وفي مقدمتها التعليم وذلك تعزيزاً للتنمية المستدامة بالمجتمع .// انتهى //20:54ت م0299