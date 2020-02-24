المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسالتقى مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمدينة أحمد بن بكر زيدان بمقر فرع الوزارة اليوم مستشار حوكمة الجمعيات الخيرية (مكين) لتقييم الإسكان في الجمعيات الخيرية زياد بن محمد العمري.وجرى خلال اللقاء مناقشة تقييم عدد من الجمعيات الخيرية بالمدينة بتنشيط وتفعيل الأداء المقدم من الجمعيات لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي, ومناقشة المعوقات التي تواجه تلك الجمعيات والاطلاع على أبرز النجاحات التي قدمتها تلك الجمعيات المساهمة بالشراكة مع الوزارة ضمن برنامج الإسكان التنموي.كما التقى مدير جمعية البر الأهلية بمحافظة الحناكية سلطان الريس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإخلاص الخيرية بالمدينة عدنان ملائكة ورئيس جمعية البر بأرن بمحافظة المهد فهد المطيري.//انتهى//20:55ت م0300