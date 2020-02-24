جيزان 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس‫تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان غداً برنامجاً تدريبياً بعنوان "الرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة الموهوبين" بمشاركة مشرفي ومشرفات الموهوبين والموهوبات بإدارات المنطقة الجنوبية وذلك بمركز القيادات بمدينة جيزان لمدة يومين, وسينفذه الدكتور ماجد الودعاني من جامعة جازان.‬ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي بجميع المشاركين والمشاركات في البرنامج، مشيداً بجهود وزارة التعليم في دعم منسوبيها ومنسوباتها وتقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم والتي ينعكس أثرها إيجابياً على الطلاب والطالبات من خلال تقديم الرعاية اللازمة لهم لإبراز مواهبهم وتنميتها، متمنياً للجميع التوفيق.‬// انتهى //20:55ت م0301