الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بسفيرة الرياضة بوزارة الخارجية الفرنسية لورانس فيشر، وسفير دولة فرنسا لدى المملكة فرانسوا جويات والوفد المرافق لهما.وتم خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون الرياضي و البرامج الفاعلة في هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.حضر اللقاء معالي مساعد سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء الهيئة.// انتهى//20:56ت م0302