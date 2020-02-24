واشنطن 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم عند فتح السوق انخفاضاً لأكثر من 800 نقطة، متأثرةً باندفاع المستثمرين نحو الأصول الآمنة نسبياً بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين، مما أجّج المخاوف من تأثير ذلك على النمو العالمي.وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن المتوسط المتحرك لخمسين يوماً، في حين نزل مؤشر الأسهم القيادية داو عن متوسط 100 يوم.كما هبط داو 589.48 نقطة بما يعادل 2.03 بالمئة ليفتح على 28402.93 نقطة، فيما نزل ستاندرد اند بورز 80.14 نقطة أو 2.40 بالمئة ليسجل 3257.61 نقطة.وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 388.15 نقطة أو 4.05 بالمئة إلى 9188.44 نقطة.// انتهى //21:18ت م0305