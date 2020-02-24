بيروت 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسعاد الطيران الحربي الإسرائيلي إلى انتهاك سيادة الأجواء اللبنانية، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، لاسيما القرار رقم 1701.وأفادت الوكالة الوطينة للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو منخفض وبشكل مكثّف، في أجواء قرى وبلدات قضاء مرجعيون ومناطق حاصبيا والعرقوب الجنوبية المحرّرة، وصولاً حتى مرتفعات جبل الشيخ ومزارع شبعا المحتلة.واخترق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت، ما أسفر عن حالة من الهلع في نفوس المواطنين.// انتهى //21:21ت م0306