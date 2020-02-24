الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - حفظهما الله - على الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير لمدينة الرياض الذي تمثل في توجيه سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة والارتقاء بمستوى منظومة النقل في الرياض .وأكد الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي على الأثر الإيجابي البالغ في المجالات التنموية والخدمية وانعكاسات التوجيه الكريم على الجوانب الاقتصادية والتنافسية، منوهاً سموه بالإستراتيجية العامة للمدينة والتوافق والانسجام وسير العمل المستدام الذي يرسمه سمو ولي العهد في ظل توجهات رؤية المملكة 2030 .وبين سمو أمير منطقة الرياض اهتمام سمو ولي العهد - حفظه الله - بمستويات جودة الحياة والريادة العالمية بيئياً وثقافياً وسياحياً بالمدينة، وتعزيز الفاعلية والمشاركات المجتمعية وزيادة العوائد العامة لتحظى العاصمة بمكانة أعلى وتأثير أكبر ودور قيادي .وفي ختام التصريح دعا سمو أمير منطقة الرياض أن يحفظ الله العلي القدير لهذه البلاد قيادتها الحكيمة وشعبها الوفي وأن يديم علينا الأمن والازدهار ورغد العيش .// انتهى //21:28ت م0307