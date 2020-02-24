رفحاء 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسانطلقت دورة "وظيفتي" التدريبية التي تنظمها جمعية ملاذ الأسرية بالشراكة مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بمحافظة رفحاء اليوم، وذلك بمقر جمعية ملاذ لثلاثة أيام، وتستهدف الشباب من عمر 16 حتى 29 سنة، لتأهيلهم معرفياً بطرق الوصول للوظيفة التي تناسب قدرات وتطلعاتهم وتمكنهم من رسم وتحديد مستقبلهم الوظيفي بطرق مدروسة حتى الوصول للهدف المنشود، بتقديم المدرب عادل بن عبيد الشمري.من جهته قدم المدير التنفيذي لجمعية ملاذ الأسرية متعب الشمري الشكر والتقدير لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية على شراكتها ودعمها، ولجميع الشركاء على دعمهم المتواصل لبرامج الجمعية الهادفة.// انتهى //21:34ت م0309