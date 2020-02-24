طريف 30 جمادى الآخرة 1441 ه موافق 24 فبراير2020 م واسأطلق مكتب التعليم بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس فعاليات برنامج "خط مساندة الطفل" ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي وتثقيف الطالبات وذويهم بأهمية خط المساندة وسبل الاستفادة منه، وتمكين الأطفال دون سن الثامنة عشرة من الاتصال بالخط (116111) مجاناً وطلب المشورة المناسبة وإحالة مشكلاتهم إلى جهات الاختصاص، خلال ساعات عمل الخط.وأوضح مكتب التعليم بالمحافظة أن البرنامج يستهدف طالبات المرحلة المتوسط والثانوية ويستمر خمسة أيام.// انتهى //21:47ت م0318