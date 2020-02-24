المدينة المنورة 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واستطلق جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة غداً المعرض الفني للأشخاص ذوي الإعاقة، ويستمر لمدة يومين بمقر مديرية المياه بالمنطقة.وتتمثل فكرة المعرض الذي نفذ على هامش فعاليات ملتقى " قيم" التي نظمته الجمعية مؤخراً في عرض مواهب وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى إبراز قوة الإرادة والعزيمة لديهم من خلال أعمالهم الإبداعية، حيث يسلط الضوء على الفنون البصرية بأنواعها كالفنون التشكيلية، والتصوير الفوتوغرافي، والفنون الحرفية، والخط العربي.ودعت الجمعية الجميع لحضور المعرض وتشجيع ودعم هذه الفئة الغالية.//انتهى//22:18ت م0320