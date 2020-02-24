عرعر 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين، في جلسة سموه المسائية.وفي مستهل اللقاء رفع سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الدعم والعطاء غير المحدود الذي حظيت به منطقة الحدود الشمالية من مشروعات تنموية شملت مدن ومحافظات المنطقة كافة، ومنها تدشين المشروعات الصحية في المنطقة لعام 2020 بقيمة مالية بلغت 260 مليون ريال في مختلف المحافظات ،بالإضافة إلى استكمال مشروع البرج الطبي البالغة تكلفته 375 مليون ريال، ويقع على مساحة 18 ألف متر مربع، بسعة 300 سرير، ويخدم جميع سكان المنطقة .وأشاد سموه بهذه المشروعات التخصصية المهمة في منطقة الحدود الشمالية التي تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة - رعاها الله - بالشأن الصحي في بلادنا الغالية ، مبرزاً أهمية تدشين المختبر الإقليمي في صحة المنطقة الذي أنشئ وفق أحدث المواصفات العالمية، وسيسهم في التحليل الدقيق والسريع لكل سكان المنطقة .وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن رؤية المملكة 2030 تقدم فرصاً غير مسبوقة لتطوير القطاع الصحي، وتحمل توجهاً حكيماً يتيح تقديم خدمات صحية مميزة من خلال نماذج عمل واستثمارات متطورة تضمن الاستدامة وتحقق أعلى الكفاءة ، مؤكداً سموه على دور وسائل الإعلام في التنمية والخطط التنموية والرؤى الوطنية وجذب الاستثمار، وحملات التوعية العامة في المجالات التنموية، والأدوار المساندة ، مبيناً أن الإعلام يعد جزءًا أساسًيا من أي مشروع تنموي ناجح ، داعياً الإعلاميين لتحقيق الأداء المهني العالي من خلال المصداقية في نقل الأحداث ونقل الأخبار من مصادرها الرسمية .‏‎بعد ذلك ناقش سموه العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية ، منوهاً سموه بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله -، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //22:20ت م0321