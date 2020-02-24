القريات 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واساستقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه اليوم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون الدعوة الشيخ عواد بن سبتي العنزي يرافقه مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة صالح بن يحيى الشراري .ورحب الجاسر بالشيخ العنزي متمنياً له التوفيق في زيارته للمحافظه منوهاً بجهود حكومتنا الرشيدة بالاهتمام والعناية برعاية المساجد وصيانتها.كما ثمن جهود إدارة المساجد بالمحافظة وأهمية الدور المناط بهم والخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات الدعوية من خلال متابعته لجميع البرامج الدعوية التي يقوم عليها أئمة وخطباء المساجد والإسهام في رفع مستوى الوعي الديني لدى المواطن والمقيم.وفي نهاية اللقاء قدم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون الدعوة شكره للمحافظ على حسن الاستقبال.// انتهى //22:44ت م0324