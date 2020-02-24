الدوادمي 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسالتقى محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري اليوم في مكتبه بديوان المحافظة برئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالمحافظة بالنيابة الشيخ محمد بن علي العيد، يرافقه عدد من منسوبي الجمعية.ورحب المحافظ برئيس الجمعية ومرافقيه معبراً عن سعادته بهذا اللقاء، كما قدَّم رئيس الجمعية بالنيابة شرحاً مفصّلاً عن الجمعية وأهدافها وأعمالها والجهود التي تقوم بها الجمعية في مجال تعليم وحفظ كتاب الله وتفسيره وتجويده، وكذلك أبرز برامج الجمعية التي تنفذها على مدار العام، وعدد حلقات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها الجمعية.وبين السديري أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة حفظة كتاب الله الكريم والإسهام في إعداد جيل ناشئ على حفظ كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مقدماً شكره لرئيس الجمعية ومرافقيه على ما يقومون به من أعمال جليله سائلًا الله لهم التوفيق والسداد.// انتهى //22:52ت م0327