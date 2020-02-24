سكاكا 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسدشن مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع اليوم الموقع الإلكتروني لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة ، الذي يتضمن معلومات منوعة عن عمل المركز وأهدافه وخدماته وسبل التعامل والتواصل معه.كما دشن الدكتور الزارع بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي، والمشرفة على المركز الدكتورة نعيمة المويشير، باكورة برامج المركز المتمثلة في دورة متقدمة لطلبة الجامعة الراغبين في ممارسة العمل الحر، وتشمل محاور الدورة التي تستمر على مدى 3 أسابيع، تقييم السمات الريادية, والمساعدة على تحديد فكرة مشروع ناجح، والتدريب على خطوات إعداد خطة عمل المشروع، وبناء دراسة الجدوى الاقتصادية، والتدريب على مهارات العمل الحر، وهي دورة مجانية يمنح كل مشارك فيها شهادة حضور معتمدة من مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.وتتمثل رؤية المركز في أن يصبح منصة لرعاية واحتضان المشاريع ذات الطابع الاستثماري لمنسوبي الجامعة وأصحاب المشاريع الصغيرة بمنطقة الجوف من خلال توفير البيئة الجامعية الحاضنة للموهوبين والمحفزة للمبدعين والمتميزين المرشحين لقيادة المجتمع وتنميته، فيما تتمثل رسالته في أن يكون مركزاً متكاملاً لنشر ثقافة ريادة الأعمال، قادراً على تهيئة بيئة مناسبة لتدريب وإرشاد الرواد على ‏تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية، ويتماشى مع الأهداف العامة لخطة جامعة الجوف ‏الإستراتيجية، ويسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة التنموية 2030.‏ودعت الجامعة المستفيدين زيارة موقع المركز الإلكتروني على الرابط التالي: http://bit.ly/2TdNhv4// انتهى //22:55ت م0328