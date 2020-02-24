دومة الجندل 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بمكتب التعليم بدومة الجندل اليوم ملتقى الصفوف الأولية تحت شعار "أقرأ، أكتب، أتعلم، أبدع".وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي على أهمية الصفوف الأولية التي تعد أهم مراحل التعليم، لأنها الأساس فى تكوين وبناء شخصية الطفل و تنمية مهاراته وقدراته الجسمية والعقلية و الاجتماعية والنفسية.وبين الغامدي أن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة في هذا الملتقى هو تحسين نواتج التعلم وربط مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وإكسابهم المعارف والقيم والاتجاهات ومهارات القرن الحادي والعشرين والتركيز على الفهم القرائي بكافة مستوياته.وأوضح مدير مكتب التعليم بدومة الجندل خالد الوشيح إن الإدارة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تمكين زملائنا المعلمين وإطلاعهم على التجارب والمهارات التي تعينهم على إكساب طلابنا الخبرات التعلمية، وقد جاء شعار الملتقى مواكباً لرؤية هذا الوطن الطموح.وتضمن الملتقى الذي أقيم في مركز الأمير فهد بن بدر الحضاري بدومة الجندل على الجلسة الأولى بعنوان "أثر تنمية الفهم القرائي في الارتقاء بنواتج التعلم" للدكتور محمود عبد الحافظ خلف الله أستاذ المناهج وطرق تعليم اللغة العربية بجامعة الجوف، والجلسة الثانية بعنوان "ركائز أساسية في تعليم اللغة العربية" للدكتور منير عبدالمجيد فوزي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة الجوف.// انتهى //22:59ت م0330