الرياض 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واستشارك وزارة الثقافة في احتفالات اليوم الوطني 59 لدولة الكويت الشقيقة ، من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية تقام في المراكز التجارية وعدد من الأماكن العامة في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية على مدى يومي 25 و26 فبراير الجاري .وتتنوع الفعاليات بين العرضة والألوان الشعبية وتقديم أصناف متنوعة من المطبخ الكويتي.وتنظم وزارة الثقافة فعالياتها في مدينة الرياض في أربعة مراكز تجارية هي مركز المملكة والنخيل مول والرياض بارك ومركز غرناطة، إلى جانب البوليفارد وعود سكوير وواجهة الرياض.فيما ستقام الفعاليات بجدة في مول العرب ورد سي مول والواجهة البحرية "الكورنيش"، في حين تستضيف المنطقة الشرقية الفعاليات في مجمّع الراشد والظهران مول والواجهة البحرية في الخُبر.وتشمل الفعاليات مسيرة العرضة الشعبية، وتقديم الأغاني والأهازيج الفلكلورية الكويتية، والمطبخ الكويتي، إلى جانب عروض للخيول العربية في المناطق المفتوحة، في إطار ثقافي تفاعلي يسمح لزوار أماكن إقامة الفعاليات بالتفاعل المباشر معها.// انتهى //23:05ت م0331