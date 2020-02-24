الخرطوم 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واستوقع وزير الري السوداني ياسر عباس فقدان السودان نصف الأراضي الزراعية، التي تُروى من نهر النيل بالري الفيضي، بعد ملء بحيرة سد النهضة في إثيوبيا.وقال في مؤتمر صحفي اليوم بالخرطوم : " إن من الآثار السلبية المحتملة لسد النهضة تقليص مساحة الري الفيضي بمقدار النصف".وأشار إلى إمكانية تحويل زراعة هذه الأراضي بواسطة الري المستديم، إضافة إلى مشاريع زراعية أخرى، حال توفرت الموارد المالية للبلاد.وأعلن الوزير تسلم بلاده مسودة اتفاق قواعد ملء وتشغيل سد النهضة من المراقبين، المتمثلين في وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.وحددت بنود المسودة أمان السد التشغيلي، وآلية لحل النزاعات حال طرأت، وإنشاء مجلس وزاري تنسيقي، علاوة على اعتمادها الدراسات البيئية والاجتماعية.وقال الوزير إن 90% من بنود المسودة متوافق عليها بين الأطراف الثلاثة، أيّ بلاده وإثيوبيا ومصر.وأوضح إن 80% من بنودها جاءت من اقتراحات الجانب السوداني على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد الموافقة الدستورية لكل دولة ، بعد أن يتباحث حولها وزراء الري للدول الثلاثة في اجتماع يعقد بواشنطن يومي 28 و29 الشهر الجاري، وهو الموعد المتفق حوله للتوقيع على الاتفاق.//انتهى//23:29ت م0333