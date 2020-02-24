واغادوغو 30 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 24 فبراير 2020 م واسلقي أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة من رجال الشرطة حتفهم في كمين نصبته لهم صباح اليوم مجموعة إرهابية مسلحة ببلدة "بيسيلا "الواقعة وسط شمال بوركينافاسو.ونقلت وكالة الأنباء البوركينية عن مصادر أمنية أن مدنياً وملازماً واثنين من ضباط الشرطة لقوا حتفهم، كما أصيب خمسة أشخاص آخرين في هذا الكمين.وتشهد المنطقة الشمالية الوسطى، والعديد من المواقع الأخرى في بوركينا فاسو منذ عام 2016 هجمات متتالية تسببت في فقدان مئات الأشخاص وتشريد الآلاف وتدمير البنية التحتية.// انتهى //23:34ت م0334